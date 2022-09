TRACK: DAVID MYLES If I Lost You

David Myles è davvero molto prolifico e tra poco, via Little Tiny Records, realizzerà il suo quindicesimo LP, “It’s Only A Little Loneliness”, che segue “That Tall Distance”, uscito solamente ad agosto 2021.

Il suo nuovo singolo si chiama “If I Lost You” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Prima, questa sarebbe stata una canzone d’amore diretta”, dice il musicista di stanza nel Nuw Brunswick. “Ora sono più aperto a cantare le mie paure e le mie vulnerabilità. È più onesto”.

Il brano del canadese, che vede la partecipazione della songwriter Breagh Isabel alle armonie, cammina su territori folk che, dal semplice accompagnamento della chitarra, si espandono in qualcosa di più elegante con l’aggiunta di fantastici fiati nella sua parte finale: romantico, toccante e sincero. Una vera delizia!

