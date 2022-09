Indubbiamente un’ottima sorpresa queste cheerbleederz, tre ragazze di Londra che con “even in jest” arrivano al traguardo del loro primo album dopo una serie di singoli ed EP (l’ultimo “lobotany” del 2020) pubblicati dal 2018.

Kathryn Woods, Phoebe Cross e Sophie Mackenzie fanno parte di altre band del circuito londinese: essendo le uniche componenti femminili dei rispettivi gruppi, l’idea di formarne uno tutto al femminile si è fatta strada ed eccoci qui a occuparci di loro.

Il loro è un indie-punk-pop delizioso, siamo nei territori di Elastica e Breeders se guardiamo alle nostre spalle mentre troviamo nomi come Alvvays e Snail Mail per restare nell’attualità. Ci metterei pure Echobelly e Catatonia per chiudere il cerchio.

Nomi assolutamente di grande effetto che non si offenderanno di certo se timidamente e a lettere sempre minuscole ci mettiamo pure questo trio effervescente!

Dieci brani in trenta minuti, album ideale da ascoltare mentre i nostri muscoli e sensi sono ancora addormentati mentre svogliatamente ci dirigiamo verso la scuola o verso il posto di lavoro.

Difficile restare indifferenti agli isterici versi finali di “nail biters “: “i don’t know what ur doing, i don’t know how to be sane, there’s always something itching at me in the back of my brain!”

Non meno tenere in “break ur arm”, un titolo che è un invito a concludere un rapporto finito male “(how good would it feel

to break ur arm”).

Testi sempre pungenti e spiritosi, le tre ragazze londinesi sembrano divertirsi un sacco, forse considerano questo progetto un gioco stimolante, libere da ogni peso.

Quando il ritmo e l’energia si calmano sembra che le cheerbleederz diano il meglio : “love/hurt”, “notes app apologies” ma soprattutto “lazy bones” hanno grande profondità e delicatezza. Le voci vengono spesso usate per creare armonizzazioni mai banali.

L’altro giorno mi sono imbattuto in quelle splendide figure geometriche che l’acqua assume quando vibrazioni positive, come una sinfonia o il suono di una campana l’attraversa. Posso immaginare figure fantastiche, giochi geometrici alieni al nostro percepire quando in “lazy bones” le vibrazioni del verso “do you think it’s fine? lying all the time? now she’s fully grown – she’s got lazy bones” colpiscono le cellule del nostro cuore!

Troppo sentimentalismo? Forse si, non ci si dovrebbe sbilanciare troppo in una recensione. Magari l’inizio di “cute as hell” -“i changed my underwear 13 times today” – ci può riportare d’incanto nel mondo delle cheerbleederz, un mondo davvero interessante.