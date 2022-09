SARANNO 3 LE DATE ITALIANE DEI JETHRO TULL NEL FEBBRAIO 2023

Dopo il successo delle date estive, i Jethro Tull annunciano il ritorno in Italia a febbraio 2023 per tre imperdibili appuntamenti all’insegna del prog. Ian Anderson e la sua band si esibiranno domenica 12 febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, martedì 14 febbraio al Teatro EuropAuditorium di Bologna e mercoledì 15 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti per il concerto romano dei Jethro Tull saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 9 settembre solo sul circuito ufficiale Ticketone, per la data di Bologna su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, mentre per quella di Milano su Ticketone e TAMTickets.

La storica prog band britannica ha pubblicato “The Zealot Gene” il 28 gennaio. Il disco è stato descritto da Ian Anderson come un insieme di riflessioni su temi e concetti biblici. “Anche se nutro un’autentica passione per lo sfarzo e la narrazione fiabesca del Libro Sacro, sento ancora il bisogno di mettere in discussione e disegnare paralleli a volte sacrileghi del testo“.

12 febbraio 2023 – Auditorium Parco della Musica – Roma

14 febbraio 2023 – Teatro EuropAuditorium – Bologna

15 febbraio 2023 – Teatro degli Arcimboldi – Milano

Prevendite disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 9 settembre

Info su www.bpmconcerti.com