SONO 59 I BRANI RARI DI PJ HARVEY PRESENTI SUL COFANETTO IN USCITA A NOVEMBRE: “B-SIDES, DEMOS AND RARITIES”

PJ Harvey ha annunciato un cofanetto di 59 brani rari intitolato “B-Sides, Demos and Rarities”.

La compilation, che sarà disponibile in formato tre CD o sei LP, uscirà il 4 novembre, e comprende ben 14 inediti.

In concomitanza con l’annuncio, la Harvey ha condiviso tre delle canzoni che saranno presenti nella compilation in uscita. Si tratta dei demo inediti di “Dry” e “Missed”, oltre alla canzone “Somebody’s Down, Somebody’s Name”, che originariamente figurava come lato B del singolo “To Bring You My Love” del 1995, “Down by the Water”.

“La pubblicazione di questa raccolta di canzoni significa molto per me“, ha dichiarato Harvey in un comunicato. “Per ogni canzone di un album che ho scritto ci sono state canzoni di accompagnamento che, per molte ragioni, non hanno trovato il loro posto nel mondo in quel momento, ma che alla fine hanno trovato la loro strada, e non sono meno importanti per essere arrivate dopo“.

Ha proseguito: “In effetti alcune di queste opere meno conosciute sono più vicine al mio cuore. Ora, con la raccolta e la pubblicazione di tutti questi lavori in un’unica versione, mi sento finalmente di dare loro il posto nel mondo che meritano. Spero che vi piaccia ascoltarli tanto quanto piacciono a me”.

“B-Sides, Demos and Rarities” completerà il progetto d’archivio di lunga data della Harvey, che l’ha vista pubblicare ristampe di diversi vecchi album con materiale bonus che spesso includeva rarità come demo e b-side.

La più recente – una ristampa di “The Hope Six Demolition Project” del 2016 – è arrivata all’inizio di quest’anno.

Photo: Dave Mitchell (Plastic Jesus), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons