Giusto ieri gli Afghan Whigs hanno pubblicato il nuovo album, “How Do You Burn?”, il primo dal 2017. Ecco che l’amata band dell’Ohio comincia il giro promozionale, passando da CBS Saturday Morning per suonare “A Line Of Shots” e “Please Baby Please”.

Il frontman Greg Dulli ha trovato il tempo anche per un’intervista in cui ha parlato di “How Do You Burn?” e della morte di Mark Lanegan, che compare nel nuovo album.