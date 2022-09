GUARDA I PAVEMENT SUONARE “BLUE HAWAIIAN” PER LA PRIMA VOLTA IN 25 ANNI

Mercoledì sera i Pavement hanno suonato al Balboa Theatre di San Diego.

Durante il concerto la band di Steven Malkmus ha suonato anche “Blue Hawaiian”, estratto dal loro quarto album “Brighten The Corners” (1997), per la prima volta in venticinque anni e qui sotto potete vedere un video registrato da un fan.

Photo Credit: Shawn Anderson (CC BY-NC 2.0)