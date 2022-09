I MAXïMO PARK TORNANO CON IL NUOVO SINGOLO “MERGING INTO YOU”

I MAXïMO PARK TORNANO CON IL NUOVO SINGOLO “MERGING INTO YOU”

Dopo aver pubblicato a febbraio dello scorso anno, via Prolifica Inc. / PIAS, il loro settimo LP, “Nature Always Win“, i Maxïmo Park ritornano con nuovo materiale.

La band inglese, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo “Merging Into You”, che vede la partecipazione di Du Blonde.

Il frontman Paul Smith dice del nuovo brano: “Il suono dell’organo di “Merging Into You” mi ricorda alcune delle nostre prime canzoni, che finivano sul retro dei nostri primi singoli. La canzone è uno sguardo romantico sui primi, timidi momenti di una relazione, esaltato dalla voce brillante di Du Blonde. Siamo tutti fan della musica di Beth e lei ha aggiunto una consistenza diversa al nostro sound, insieme al sax svenevole di Faye MacCalman che porta la canzone alla sua conclusione”.

Photo Credit: Em Cole