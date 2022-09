THE BIG PINK: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “SAFE AND SOUND”

Dopo essere tornati con qualche singolo nei mesi scorsi, ad agosto i Big Pink hanno annunciato i dettagli del loro terzo LP, “The Love That’s Ours”: l’album, che vedrà la luce il prossimo 30 settembre via Project Melody Music, arriva dopo oltre dieci anni e mezzo dal precedente, “Future This”.

Prodotto da Tony Hoffer (Beck, Air, Phoenix), il disco vede la partecipazione di numerosi ospiti tra cui Jamie T, Jamie Hince (The Kills), Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs), Ryn Weaver, Mary Charteris ed Ed Harcourt, solo per citarne alcuni.

Ora la band inglese condivide un nuovo singolo, “Safe And Sound”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice il frontman Robbie Furze: “Dancing with these vultures in my fugitive apartment”, “Angels with their wings clipped gunning for the love that’s ours”.

“Questi versi riassumono perfettamente il disco. Mi sono trasferito a Los Angeles per trovare il mio disco e l’ho trovato, ma a caro prezzo. Sono stato inseguito da ogni tentazione conosciuta dall’umanità. Mi è stato promesso l’amore. Mi è stata promessa la ricchezza. Mi è stato promesso il mondo. Droghe, donne, fama, tutti i cliché che mi perseguitavano e mordevano alle calcagna. Mi ci sono trovato dentro. Mi sono lasciato trascinare e mi sono perso. Ora posso alzare le mani e ammetterlo.

“Per un po’ ho perso mia moglie. Ho perso la mia famiglia e i miei amici e soprattutto ho perso la testa.

“Questa canzone, “Safe & Sound”, è nata in un momento di pura chiarezza, quando ho capito che dovevo dare una svolta alla mia vita e realizzare questo disco.

“Ero bloccato nel mio appartamento da latitante e queste persone non erano affatto angeli, ma volevano portarmi via tutto ciò che amavo!

“Il processo di scrittura di questa canzone è iniziato con un autore di nome Peter Stengaard e non è stata la più facile delle sessioni di scrittura. Non riuscivo a sentire la canzone e a capire dove volevamo arrivare. Peter, credo, se ne rese conto e mi accompagnò a questo bellissimo pianoforte bianco nel retro della sua casa. Mi ha detto di cantare il ritornello, “tu, io e il pianoforte”, e all’improvviso è scattata la molla e l’intera canzone ha preso vita. Potevo sentirla! L’intera canzone si è presentata da sola.

“Ho chiamato immediatamente Ryn Weaver e le ho detto che ero sull’orlo di qualcosa di speciale e che poteva incontrarmi nel mio studio proprio quella sera, per fargliela sentire. Nel momento in cui ha sentito la prima riga ha capito esattamente cosa stavo cercando di dire. Abbiamo parlato a lungo della sensazione di purgatorio in cui mi trovavo e poi le parole dei versi sono uscite da sole. Sono molto orgoglioso di questi testi e sono davvero i più personali del disco. Negli anni in cui sono stato a Los Angeles, mi ero creato un luogo piuttosto oscuro. Questa canzone è stata il punto di svolta.”

Photo Credit: Emma Ledwith