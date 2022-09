TRACK: CLAIRE COUPLAND

Claire Coupland è una musicista di stanza a Toronto.

A inizio 2023 pubblicherà il suo secondo LP, “New Light”, registrato a Los Angeles insieme al noto produttore Sam Weber (Bahamas, Terra Lightfoot, Madison Cunningham).

Ad anticipare la release ecco il bellissimo singolo “Love Song”, che potete ascoltare qui sotto.

In questo brano pieno di sentimenti la canadese non si accontenta di esplorare solamente semplici territori folk, ma aggiunge elementi dalle influenze jazz, eleganti e incredibili: il paragone con l’immenso Jeff Buckley – il musicista preferito di chi scrive – non ci sembra fuori luogo. Emozioni e pura classe!

Listen & Follow

Claire Coupland: Bandcamp | Soundcloud | Facebook