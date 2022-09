LA PREMIATA DITTA LUKE HAINES & PETER BUCK SVELA IL BRANO “PSYCHEDELIC SITAR CASUAL” DALL’ALBUM IN ARRIVO A FINE OTTOBRE

Il 28 ottobre Luke Haines degli Auteurs e Peter Buck dei R.E.M. pubblicheranno il loro secondo album collaborativo, “All The Kids Are Super Bummed Out”. Il disco segue “Beat Poetry For Survivalists” del 2020. Il disco ha Buck alla chitarra e, secondo il comunicato stampa, lo stesso Buck “alimenta con LSD un sintetizzatore Moog rotto“. La descrizione prosegue affermando che “Luke Haines canta canzoni su Dio, strimpella occasionalmente la chitarra e soffia nel flauto di Pan, Scott McCaughey (The Young Fresh Fellows) suona il basso e il mellotron e Linda Pitmon (The Baseball Project) suona il tamburo rituale e Lenny Kaye (Patti Smith Group) entra in scena e ha un incubo in chiave doo-wop“.

Nel frattempo Buck e Haines hanno condiviso una canzone tratta dall’album: “Psychedelic Sitar Casual”.