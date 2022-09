THE CINEMATIC ORCHESTRA A MILANO IN OTTOBRE

The Cinematic Orchestra arriveranno in Italia nel mese di ottobre a presentare il loro quarto LP, “To Believe“, uscito a marzo 2019 via Ninja Tune / Domino.

L’unica data nel nostro paese del gruppo londinese è prevista per mercoledì 5 all’Alcatraz di Milano (all’interno di JAZZMI).

I biglietti, che costano 35 € + d.p., sono già disponibili su ‘Ticketone.it’ e ‘Mailticket.it’.