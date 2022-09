TRACK: EVE WHELAN

Eve Whelan ha appena diciannove anni e proviene da Clonmel.

Dopo aver iniziato a suonare ad appena nove anni, la giovanissima musicista irlandese ha pubblicato a giugno dello scorso anno il suo primo EP, “Reflection”, e ora torna a farsi sentire con un nuovo singolo, “Wasted Youth”.

La canzone “è stata scritta l’anno scorso, quando mi sono trasferita per la prima volta lontano da casa per iniziare l’università. Parla del sentirsi completamente soli e disconnessi anche se circondati da folle di persone. Odiavo il posto in cui vivevo, era troppo lontano dalla città e le restrizioni dovute al covid significavano che i miei gruppi di classe erano divisi e alcune lezioni erano online. Non c’erano nemmeno eventi sociali, sentivo che stavo passando la mia giovinezza stressata e preoccupata e che il tempo stava per scadere. Sebbene il significato della canzone sia triste, la melodia è allegra, soprattutto quando le armonie orecchiabili arrivano al ritornello”, dice Eve.

Disegnato con la chitarra acustica, il brano gode di tutta la sua leggerezza folk e sembra trasportarci verso territori celestiali soprattutto grazie a quelle sue magiche armonie: splendido e incantevole!

