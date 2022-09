USCIRA’ A META’ OTTOBRE UNA COMPILATION TRIBUTO A LEONARD COHEN: GROSSI NOMI IN BALLO. ASCOLTA I PRIMI ASSAGGI DI NORAH JONES E JAMES TAYLOR

È in arrivo una nuova compilation in omaggio a Leonard Cohen, realizzata dalla Blue Note Records. “Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen” conterrà cover di Iggy Pop, Peter Gabriel, Mavis Staples, Norah Jones, Sara McLachlan, James Taylor, David Gray, Nathaniel Rateliff e altri ancora, con una band di supporto che comprende Bill Frisell, Immanuel Wilkins, Kevin Hayes e altri. L’album è stato prodotto da Larry Klein e uscirà il 14 ottobre via Blue Note.

L’etichetta ha condiviso l’interpretazione di James Taylor di “Coming Back to You”, tratta dall’album “Various Positions” di Cohen del 1984 e poi è stata resa nota anche “Steer Your Way” curata da Norah Jones.

James Taylor parlando della sua partecipazione al tributo ha detto: “Quando Larry Klein mi ha invitato a partecipare a un album tributo a Leonard Cohen, ho accettato immediatamente. Sia perché Larry è un grande produttore di eccellenti registrazioni e un buon amico, sia perché, come quasi tutti quelli della mia generazione, venero Leonard Cohen. Non appena ho iniziato a cercare le mie preferenze musicali, le canzoni di Cohen erano tra le mie preferite e hanno avuto una grande influenza sulla mia crescita come autore“.

Larry Klein è stato ispirato a produrre l’album per onorare la sua decennale amicizia con Cohen. “È stato forse l’amico più saggio e divertente che ho mai avuto e una persona che ho apprezzato immensamente, in tutti i sensi“, ha dichiarato in un comunicato. “Dopo la sua scomparsa, mi sono ritrovato spesso a coverizzare le sue canzoni con altri artisti con cui stavo lavorando. Una ragione, ovviamente, è che le canzoni sono così belle – in un certo senso, Leonard è il miglior autore di canzoni pop di sempre – ma l’altra ragione è che questo mi ha aiutato a tenerlo nell’aria, intorno a me“.

Tracklist:

1. Steer Your Way – Norah Jones

2. Here It Is – Peter Gabriel

3. Suzanne – Gregory Porter

4. Hallelujah – Sarah McLachlan

5. Avalanche – Immanuel Wilkins

6. Hey, That’s No Way To Say Goodbye – Luciana Souza

7. Coming Back To You – James Taylor

8. You Want It Darker – Iggy Pop

9. If It Be Your Will – Mavis Staples

10. Seems So Long Ago, Nancy – David Gray

11. Famous Blue Raincoat – Nathaniel Rateliff

12. Bird On The Wire – Bill Frisell