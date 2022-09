BILL CALLAHAN ANNUNCIA IL SUO OTTAVO LP. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “COYOTES”

Bill Callahan annuncia il suo ottavo LP, “YTI⅃AƎЯ” (pre-order), la cui uscita è prevista per il prossimo 14 ottobre (mentre la versione in vinile vedrà la luce il 24 febbraio 2023): il disco, che verrà pubblicato dalla Drag City, arriva a distanza di due anni dal precedente, “Gold Record“, e a meno di un anno dal progetto “Blind Date Party”, il suo album di cover realizzato insieme a Bonnie “Prince” Billy.

Per questo nuovo disco lo statunitense si è fatto aiutare da Matt Kinsey (chitarra), Emmett Kelly (basso, backing vocals), Sarah Ann Phillips (piano, backing vocals) e Jim White (batteria).

Dice il musicista nativo del Maryland sul suo nuovo LP:

“Volevo fare un disco che affrontasse o riflettesse il clima attuale. Sentivo che era necessario risvegliare le persone – risvegliare il loro amore, la loro gentilezza, la loro rabbia, risvegliare qualsiasi cosa in loro. Far funzionare di nuovo i loro sensi. Credo che la rabbia fosse già abbondante! Ma avevamo bisogno di una rabbia migliore. Per uscire da questo stato ipnagogico. Rabbia ipnagogica. Rabbia dissociata che distrugge la comunità e lascia solo l’individuo che si mangia vivo invece di nutrire gli altri. Siamo nati per nutrire gli altri. Abbiamo il latte, il seno. Abbiamo il linguaggio, la lingua. Abbiamo la musica, le orecchie. Tutto per nutrire. In quel momento sembrava che stessimo uscendo da qualcosa, che ci stessimo liberando. Così mi immaginavo canzoni che avessero senso da portare davanti a un pubblico in questo momento cruciale – l’avventurarsi – in cui le cose potevano andare in un modo o nell’altro. Una reintroduzione alle basi della vita. Dell’interazione umana. Faccia a faccia. Una nuova visione chiara. Un nuovo modo. Che probabilmente è solo un vecchio modo che avevamo abbandonato da qualche parte quando ci siamo ritirati nella nostra esistenza schermata e ottusa.

A volte si dimenticano le cose più elementari. Le cose più grandi! E basta una piccola spinta per rimettere la testa in carreggiata. Volevo suoni e parole che ti facessero sentire e che ti sollevassero. Ma prima c’era bisogno di legare, di liberare l’aria. O di riconoscere l’aria. Quindi c’è un po’ di questo nel disco. Ho scelto i corni perché i corni sono araldi, trionfi, funerali in seconda linea e semplicemente il respiro forzato attraverso un labirinto di metallo o uno scivolo di un parco divertimenti. E volevo voci, volevo più voci, non solo la mia. C’è troppo solo la mia in questo momento. Quindi ci sono 6 o 7 persone che cantano in questo disco. Per ascoltare questo disco ci vuole un’ora. Un’ora mi sembra un anno di questi tempi. Prendendo un’ora della vita di qualcuno. Io dò la colpa a Internet. Colpa di noi stessi che ci siamo innamorati di internet. Un’ora è davvero bella, niente, una vita. Bisogna vivere quella vita, però, per apprezzare l’ora. Non sto suggerendo che le persone debbano ascoltare questo disco per intero in una sola seduta. Tuttavia, è stato messo in sequenza per questo particolare scopo, nel caso in cui qualcuno lo voglia fare.”

Callahan condivide ora il primo singolo, “Coyotes”, che potete ascoltare qui sotto.

“Ytilaer” Tracklist:

1. First Bird

2. Everyway

3. Bowevil

4. Partition

5. Lily

6. Naked Souls

7. Coyotes

8. Drainface

9. Natural Information

10. The Horse

11. Planets

12. Last One At The Party

Photo Credit: Hanly Banks Callahan