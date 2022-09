I METZ COLLABORANO CON JOE TALBOT DEGLI IDLES PER IL NUOVO SINGOLO “COME ON DOWN”

I Metz hanno collaborato niente meno che con Joe Talbot degli Idles per il loro nuovo singolo.

Il brano, realizzato via Sub Pop Records, si chiama “Come On Down” ed è accompagnato da un video diretto da Arturo Baston.

Alex Edkins, frontman della band noise-rock canadese, dice del pezzo: “”Come On Down” è stata originariamente registrata durante le sessioni di “Atlas Vending”, ma non è mai stata completata. Durante la pandemia mi sono avvicinato all’idea della collaborazione come modo per riempire il vuoto lasciato dalla perdita della musica dal vivo. Ho contattato amici di ogni dove per ritrovare quella sensazione di comunità che i concerti offrono. Joe Talbot (IDLES) è un amico di lunga data con cui i METZ hanno condiviso il palco molte, molte volte e questa canzone è stata un modo molto naturale e divertente per raggiungerlo e fare qualcosa di positivo con il nostro tempo libero”.

Il musicista di stanza a Bristol commenta: “I METZ sono stati una band che abbiamo ammirato da quando sono entrati nelle nostre vite e hanno migliorato le cose. Non dimenticherò mai la prima volta che li ho visti, né tutte le altre volte. Permettermi di cantare con loro è un dono e spero che vi piaccia. Lo adoro e adoro loro. Lunga vita ai METZ”.

Photo Credit: AF Cortes