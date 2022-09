I SUNNY DAY REAL ESTATE TORNANO IN TOUR: ECCO I VIDEO DALLO SHOW DI SPOKANE

Sunny Day Real Estate iniziano questa settimana il loro tour di reunion, ma già sabato sera hanno tenuto uno show di riscaldamento a Spokane, WA. È stata la prima volta che la band si è esibita dopo 12 anni.

La formazione per questi concerti è composta da Jeremy Enigk, Dan Hoerner e William Goldsmith, più il nuovo bassista Chris Jordan. Greg Suran, che ha suonato con gli SDRE nei primi anni 2000, era presente e, secondo un recente post su Instagram, presto si unirà a loro anche Jason Narducy.

SETLIST:

“Seven”

“Theo B”

“48”

“One”

“Pillars”

“Lipton Witch”

“Guitar And Video Games”

“The Ocean”

“5/4”

“Roses In Water”

“Every Shining Time You Arrive”

“Killed By An Angel”

“J’Nuh”

“The Rising Tide”

“In Circles”

“Days Were Golden”