IGGY POP HA COLLABORATO CON LA POLISTRUMENTISTA BELGA CATHERINE GRAINDORGE PER L’ EP “THE DICTATOR”

Iggy Pop ha collaborato con la compositrice e polistrumentista belga Catherine Graindorge per un nuovo EP: “The Dictator”.

La raccolta di quattro tracce è stata pubblicata venerdì tramite l’etichetta Glitterbeat e, come ha spiegato la Graindorge, è stata realizzata dopo aver inviato un’e-mail alla leggenda del rock. “Ha suonato due miei brani nel suo programma BBC 6 Music lo scorso novembre“, ha esordito la compositrice in una dichiarazione.

“Così ho inviato un’e-mail indirizzata a Iggy al produttore dello show, dicendo che ero molto onorata e che sarei stata felicissima di lavorare a un brano con lui. È stato del tutto spontaneo; non avrei mai pensato che sarebbe successo davvero qualcosa“.

Quando ha risposto di sì a una collaborazione, “Iggy mi ha detto di mandargli un brano“, ha aggiunto Graindorge. “Ho iniziato a improvvisare e a casa ho composto tre pezzi. Abbiamo comunicato e iniziato a scambiarci idee“.

Ha poi aggiunto: “A Natale ho registrato un altro brano più rock. Questo l’ha conquistato. Poi ha scritto il testo di ‘The Dictator’ due mesi prima che la Russia invadesse l’Ucraina“.

A proposito del suo amore per la musica della Graindorge, Iggy ha detto: “C’è una muratura gotica all’opera qui, una forza molto antica coadiuvata da strutture molto astute. Il mio contributo è quello di denunciare, attraverso le parole, la minaccia attuale e il desiderio di felicità e pace“.

Ha aggiunto che la musica della belga rappresenta “calici, corpetti e vecchie pietre. È un romanticismo europeo che si insinua in me come una nebbia, come l’inverno a Venezia, come un vento di mezzanotte“.

