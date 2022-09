TRACK: TYLER EDWARDS

Tyler Edwards ha iniziato la sua carriera nel lontano 2008 con gli I Anthem, una rock band del South Carolina, con cui ha ottenuto parecchi riscontri positivi.

La sua carriera solista è iniziata nel 2015 con l’EP “Too Young For Love”, realizzato dopo essersi trasferito a Seattle; nel 2017 è seguito il suo debutto full-length “A Few Good Hearts” e a maggio 2020, in piena pandemia è arrivata un’altra prova sulla breve distanza, “Sincerely, Montgomery”.

Dopo aver traslocato a Nashville ora la statunitense è pronto a pubblicare il suo secondo album, “A Falling Sky”, in uscita il prossimo 30 settembre.

Il suo nuovo singolo si chiama “Delta” e lo potete ascoltare qui sotto.

Registrato originariamente durante il Covid in maniera acustica, ora il brano gode del lavoro aggiuntivo di una band con chitarra, basso, synth e batteria ad aiutare la voce di Tyler: un pezzo folk pieno di sentimenti e di magiche atmosfere che ci ricordano quelle del primissimo Bon Iver!

