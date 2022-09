WEYES BLOOD ANNUNCIA I DETTAGLI DEL SUO QUINTO LP E CONDIVIDE UN NUOVO SINGOLO

A distanza di tre anni e mezzo dall’uscita del suo quarto LP, “Titanic Rising“, Weyes Blood condivide i dettagli della sua nuova fatica sulla lunga distanza, “And In The Darkness, Hearts Aglow” (pre-order), in uscita il prossimo 18 novembre via Sub Pop Records.

Per il suo nuovo disco, che è la seconda parte di una trilogia iniziata appunto con “Titanic Rising”, Natalie Mering ha lavorato ancora una volta con il co-produttore Jonathan Rado dei Foxygen, mentre tra i collaboratori troviamo Meg Duffy (Hand Habits), Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) e Mary Lattimore.

“Siamo in uno spettacolo di merda perfettamente funzionante”, dice la musicista di Santa Monica. “Il mio cuore è un bastoncino luminoso che si è rotto, illuminando il mio petto in un’esplosione di serietà”.

E poi aggiunge: “La nostra cultura si affida sempre meno alle persone. Questo genera un nuovo, inedito livello di isolamento. La promessa di poter comprare la nostra via d’uscita da questo vuoto offre poco conforto di fronte alla paura con cui tutti conviviamo: la paura di diventare obsoleti. C’è qualcosa che non va, e anche se la sensazione appare diversa per ogni individuo, è universale”.

Il primo singolo è la opening-track “It’s Not Just Me, It’s Everybody” e lo potete ascoltare qui sotto.

La californiana definisce il brano come “un inno buddista, che si rifà all’interconnessione di tutti gli esseri e allo sfilacciamento del nostro tessuto sociale”.

“And In The Darkness, Hearts Aglow” Tracklist:

1. It’s Not Just Me, It’s Everybody

2. Children Of The Empire

3. Grapevine

4. God Turn Me Into A Flower

5. Hearts Aglow

6. And In The Darkness

7. Twin Flame

8. In Holy Flux

9. The Worst Is Done

10. A Given Thing