ALGIERS: NUOVO SINGOLO (GUARDA IL VIDEO) E 2 DATE ITALIANE A FEBBRAIO 2023

Nuovo brano, “Bite Back”, per gli Algiers. Il singolo parla di resistenza nera, manovre psicologiche e violenza della polizia e vede il frontman e voce degli Algiers, Franklin James Fisher, avvicendarsi con due innovatori dell’hip hop contemporaneo: il rapper e produttore Backxwash, alias Ashanti Mutinta e billy woods, rapper di New York e fondatore dell’etichetta Backwood Studioz.

Annunciate anche le date del tour 2023 che passerà dall’Italia a febbraio, il 17 al Bronson di Ravenna e il 18 al Capitol di Pordenone (info dna concerti)

Il polistrumentista/produttore Ryan Mahan ha dichiarato: “Avevamo davvero bisogno di far crescere la nostra comunità di collaboratori e di rendere solidi i legami che abbiamo sempre sentito, in particolare con il rap. E avere i due migliori rapper in circolazione, Billy Woods e Backxwash, sulla stessa traccia prodotta dai Algiers? Datemi un pizzicotto, davvero“.

Il cantante Franklin James Fisher ha dichiarato: “Ryan si è presentato un giorno con questa strumentale splendidamente epica e ha detto: “Ho questa canzone e voglio chiamarla ‘Bite Back'”. Mi ha subito ricordato perché sono entrato a far parte di questa band e il resto della canzone sembrava scriversi da solo. È un classico esempio della nostra dinamica Lenon-McCartney“.

Backxwash ha dichiarato: “Sembra la colonna sonora di una lotta rivoluzionaria. Sono onorato di partecipare al fianco di una serie incredibile di artisti“. billy woods ha dichiarato: “Lavorare con Algiers è stata un’esperienza stupefacente su molti livelli, ed ero ancora più eccitato quando mi hanno detto che stavano girando un video. Inoltre, sapendo che Backxwash era coinvolto, dovevo farlo“.

“Bite Back” è la prima uscita dopo il terzo album “There Is No Year” del 2020.

Photo Credit: Ebru Yildiz