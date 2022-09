BIG THIEF LIVE IN ITALIA AD APRILE 2023

A tre anni dall’uscita di “U.F.O.F”, in vetta alla classifiche del 2019, e “Two Hands”, pubblicati entrambi via 4AD Records, i Big Thief fanno ritorno in Italia con il nuovo “Dragon New Warm Mountain I Believe In You” pubblicato a febbraio 2022 su 4AD.

L’unica data italiana della band americana sarà domenica 23 aprile 2023 all’Alcatraz di Milano.

Prevendite su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 16 settembre.

I Big Thief hanno passato 5 mesi creando musica, tra Upstate New York, Topanga Canyon, The Rocky Mountains e Tucson, in Arizona, e realizzando 45 nuove canzoni. I pezzi migliori sono stati rielaborati fino a formare i 20 brani che rendono vario e fluido l’ascolto di “Dragon New Warm Mountain I Believe in You”. L’album è stato prodotto dal batterista James Krivchenia, il primo ad aver proposto il concept di “DNWMIBIY” nel 2019, con l’idea di riunire in unico album i vari aspetti della scrittura di Adrianne e della band.