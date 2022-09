SAM FENDER CANCELLA IL SUO TOUR NEGLI STATI UNITI PER PRENDERSI CURA DELLA SUA SALUTE MENTALE

Sam Fender ha deciso di cancellare le rimanenti date del suo tour in nord America per prendersi cura della sua salute mentale.

Il musicista nativo del Tyneside avrebbe dovuto suonare a Portland, Seattle e Vancouver, aprire per Florence & The Machine al Madison Square Garden di New York City e al Life Is Beautiful Festival di Las Vegas.

“Mi sembra del tutto ipocrita da parte mia sostenere la discussione sulla salute mentale e scrivere canzoni sull’argomento se poi non mi prendo il tempo di occuparmi della mia salute mentale”, ha scritto Sam ai fan tramite un post su Instagram.

Fender ha proseguito: “Mi sono trascurato per oltre un anno e non ho affrontato cose che mi hanno profondamente colpito. È impossibile fare questo lavoro su me stesso mentre sono in viaggio, ed è estenuante fingere felicità e benessere per il bene degli affari”.

Ha poi scritto di essere “eternamente sopraffatto dall’amore e dal supporto dei nostri fan e odio deludervi, ma il mio stato di benessere sta iniziando a influenzare tutto ciò che faccio, comprese le mie esibizioni [e] mi rifiuto di andare là fuori e non dare il massimo OGNI VOLTA, perché tutti voi non meritate niente di meno”.

Il suo ottimo secondo album, “Seventeen Going Under“, è uscito lo scorso ottobre via Polydor.

