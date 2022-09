SI CHIAMA “CACTI” IL NUOVO ALBUM DI BILLY NOMATES: “BALANCE IS GONE” E’ IL NUOVO ASSAGGIO

Billy Nomates, il progetto della cantautrice, produttrice e polistrumentista di Bristol Tor Maries, annuncia l’uscita del suo atteso secondo album in studio, “CACTI”, il 13 gennaio 2023 via Invada Records.

Registrato nel suo appartamento e negli Invada Studios, “CACTI”, a quanto ci dicono le note stampa, rappresenta un enorme passo avanti per l’artista, che ha ricevuto ampi consensi da parte della critica per il suo omonimo album di debutto del 2020, con un forte airplay su BBC Radio 6 Music e il supporto di luminari come Iggy Pop, Florence Welsh e Steve Albini.

Il disco vede l’artista sviluppare ulteriormente il suo songwriting istintivo e inventivo. Senza timore di affrontare i traumi degli ultimi due anni e l’inquietante senso di apatia che permane, olttre a temi più politici, la raccolta di 12 tracce affronta apertamente verità scomode; come dice la Tor, “il 70-80% dell’essere audaci consiste nell’essere vulnerabili da morire“.

Maries ha dichiarato: “Scrivere CACTI ha richiesto poco più di un anno. Ho scritto molto intensamente e poi non ho scritto affatto. Ho recuperato vecchie drum machine, ho scritto cose nella mia cucina con la piccola microtastiera che uso sempre e poi ho saccheggiato gli armadi e le stanze degli Invada Studios, per suonare e sperimentare con vecchi sintetizzatori, un pianoforte verticale e uno strano organo. Spero che ognuno trovi la propria narrazione in CACTI. Credo che si tratti di sopravvivere a tutto“.

Billy Nomates condivide un nuovo singolo, “balance is gone”, che affronta di petto queste lotte, descrivendo i suoi tentativi di trovare uno scopo. A proposito della canzone, Tor dice: “Chiedere l’equilibrio è molto. Qualcuno si sente in equilibrio? Qualcuno ha raggiunto l’armonia? Non credo che sia una ricerca unica“.

Tracklist:

balance is gone

black curtains in the bag

blue bones (deathwish)

CACTI

saboteur forcefield

roundabout sadness

spite

fawner

same gun

vertigo

apathy is wild

blackout signal