THE WAR ON DRUGS: GUARDA ALCUNI VIDEO DEL LORO SHOW A NEW HAVEN NEL TOUR DI “I DON’T LIVE HERE ANYMORE”

I War on Drugs sono in tour supportare il loro album “I Don’t Live Here Anymore” del 2021 e sabato hanno fatto tappa a New Haven per uno spettacolo alla College Street Music Hall. Circa la metà del concerto è stato dedicato al loro ultimo album, ma non sono mancati anche brani più vecchi come “Red Eyes” e “Under the Pressure”.



I War on Drugs hanno un’edizione deluxe di “I Don’t Live Here Anymore” in uscita proprio alla fine di questo mese.