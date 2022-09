TRACK: GLI OCCHI DEGLI ALTRI

Due anni dopo il singolo “Sonnambuli”, Gli Occhi Degli Altri sono pronti per farci ascoltare nuova musica. “Eurospin” è un singolo nato durante le stesse sessioni di scrittura e di registrazione del brano precedente, e in parte continua il filone sonoro e tematico di “Sonnambuli”. Brano molto leggero e arrangiato con synth che ci rimandano quasi agli anni ’80 (tipo “Il Tempo Delle Mele”), con una piacevole componente malinconica e nostalgica presente del resto anche nel testo, che allude a una separazione vista attraverso piccoli oggetti e piccoli “rituali” domestici, come la lista della spesa dell’Eurospin ormai dimezzata e un “ti voglio bene” scritto in inchiostro sui magneti da cancellare.

“Eurospin è la fotografia di un momento ben preciso, ovvero quello in cui dopo tanto tempo ti ritrovi a fare la spesa solo per te stesso e non più per due. Quindi, smarrito tra le corsie del supermercato, riaffiorano i ricordi e ti rendi conto che nulla ha più valore se non siamo insieme, neanche il credere o meno in un Dio perso lassù nell’universo”, racconta la band a proposito del singolo.

Listen & Follow

Gli Occhi Degli Altri: Facebook