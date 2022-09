VOIVOD: 3 DATE ITALIANE A DICEMBRE 2022

Sembrava un tour in Europa senza l’Italia, e invece no, i Voivod passeranno anche dal nostro Paese.

Emersi dal nord del Quebec a metà degli anni ’80, i Voivod hanno forgiato un’identità sonica irripetibile, dall’innegabile impatto globale. Il loro ultimo album “Synchro Anarchy” si è portato a casa un 8 in pagella nella nostra recensione.

I Voivod torneranno fra noi per tre date questo dicembre, in tour italiano che parte da Milano e arriva a Roma, passando dalla Sardegna. Non vediamo l’ora.

06 DICEMBRE 2022 | BLOOM, MEZZAGO (MB)

Via Eugenio Curiel, 39, 20883 Mezzago MB

Evento FB: https://www.facebook.com/events/564902902092930/

Biglietti: https://www.mailticket.it/evento/34874

07 DICEMBRE 2022 | CUEVAROCK, CAGLIARI

Località Pill’ ‘e Matta, 1, 09044 Zona Industriale Cagliari

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1104301700492161/

Biglietti: https://ticketcuevarock.bigcartel.com/

08 DICEMBRE 2022 | TRAFFIC CLUB, ROMA

Via Prenestina, 738, 00155 Roma

Evento FB: https://www.facebook.com/events/2670455956421879/

Biglietti: https://link.dice.fm/Ocbadf746fd5