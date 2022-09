BJöRK STRINGE I TEMPI CON IL NUOVO SINGOLO: ASCOLTA “OVULE”

A pochi giorni dall’annuncio di “Fossora”, il nuovo album in arrivo il 30 settembre, accompagnato dal primo brano, “Atopos”, Björk pubblica oggi il secondo singolo, “Ovule”.

La fragilità dell’amore viene esplorata mentre immagina una sfera di vetro, in cui l’attaccamento, le aspettative e la ricerca dell’equilibrio si elevano verso un futuro più armonioso.

“Ovule per me è la mia definizione di amore, è una meditazione su noi amanti che camminiamo in questo mondo e immagino due sfere o satelliti che ci seguono uno sopra di noi che rappresenta l’amore ideale, uno sotto di noi che rappresenta le ombre dell’amore e noi stessi camminiamo nella terza sfera dell’amore reale, dove vive l’amore quotidiano del lunedì mattina in cucina“: parole della cantante per definire questo nuovo brano.