VIDEO: A.O. GERBER

Manca ormai solo un mese all’uscita del secondo LP di A.O. Gerber, “Meet Me At The Gloaming”, in arrivo il prossimo 14 ottobre via Hand In Hive / Father/Daughter Records a distanza di oltre tre anni dal suo debutto full-length, “Another Place To Need”.

In questo nuovo lavoro la statunitense “affronta con attenzione i vincoli che le sono stati insegnati da bambina per raggiungere la fioritura che si ottiene quando si guarda oltre il bianco e il nero ed esplora la sua educazione, avvenuta in gran parte sotto lo sguardo vigile di un maestro spirituale, che ha portato sua madre a sradicare completamente le loro vite e a trasferire la famiglia dalla California settentrionale all’Oregon meridionale. Qui, si riappropria del significato di bontà, dove la dura e opprimente luminosità si attenua fino a diventare un bellissimo blu cangiante. Durante la penombra ci troviamo tra due spazi, due mondi, due sé ed è qui che possiamo abbracciare pienamente tutto ciò che siamo”, spiega la press-release.

Il suo nuovo singolo si chiama “Only Mystery” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Ho scritto questa canzone per cercare di conoscere mio padre negli ultimi anni della sua vita e per capire quanto sia difficile – il desiderio di vicinanza in contrasto con la realtà della nostra storia”, dice A.O. Gerber. “È un incredibile sassofonista – sono cresciuto ascoltandolo suonare nel nostro salotto. Anche se non abbiamo mai avuto un vero rapporto con la musica, devo immaginare che abbia avuto un’enorme influenza sul mio desiderio di essere un musicista. Sapevo di voler inserire il sassofono in questa canzone come una sorta di omaggio a lui. Il suono inquietante e sottilmente onnipresente di Sam Gendel è una delle mie parti preferite del brano”.

Dopo un lungo intro strumentale di oltre un minuto, è la voce della Gerber a trasportarci su malinconici mondi indie-folk riflessivi e malinconici, ma incredibilmente dolci, in cui la chitarra è appunto accompagnata dalla presenza del sax: preziosa e piena di sentimenti!

