Ieri sera i Phoenix sono stati ospiti del “Late Show With Stephen Colbert” per presentare il primo estratto da “Alpha Zulu” disco in uscita il 4 novembre a 5 anni di distanza dall’ultimo “Ti Amo” (2017).

“Tonight”, con il feat. di Ezra Koening dei Vampire Weekend in questa occasione non presente in studio, è stato svelato pochi giorni fa.

Guarda la performance: