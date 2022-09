JAZZMI 2022: E’ ONLINE IL PROGRAMMA COMPLETO

“Sette edizioni, più di duecento eventi diffusi, oltre cinquecento artisti, ottanta appuntamenti gratuiti, due poli principali, La Triennale e il Blue Note, quaranta spazi cittadini, nove municipi e cinque Comuni dell’area metropolitana coinvolti, undici giorni di festival, si parte il ventinove settembre. Questi sono solo alcuni numeri di un’edizione che si preannuncia straordinaria, carica anche dell’entusiasmo che il ritorno al live ha scatenato in tutti noi – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – Il valore di questo Festival tuttavia va al di là dei numeri, perché, come racconta il suo programma, JAZZMI è sempre più inclusione, qualità, grande spettacolo, impegno civile , crescita culturale, partecipazione: tutto quello che serve a ogni comunità per diventare sempre più forte e coesa”

JAZZMI, che festeggia la sua settima edizione, è ormai uno dei maggiori festival jazz in Italia ed in Europa. Punto di riferimento per artisti, musicisti, realtà locali e operatori dello spettacolo che lavorano insieme e in sinergia per la riuscita di un grande evento territoriale che coinvolge Milano, la sua periferia e i comuni della Città Metropolitana.

Fare cultura è fare inclusione. Come il jazz e come Milano JAZZMI si trasforma per raccontare il jazz, le sue storie e i suoi protagonisti e per portare il mondo a Milano e Milano nel mondo.

Il programma che da oggi è disponibile sul sito jazzmi.it vuole essere il ritratto di una ricca scena che torna al live e alla condivisione. Grandi storie, quartieri cittadini, giovani band e artisti affermati, una miriade di progetti speciali e oltre ottanta eventi gratuiti.

In questo 2022 JAZZMI si radica in più di quaranta spazi cittadini. Dai due poli principali Triennale Milano Teatro e Blue Note Milano, JAZZMI coinvolgerà tutta la città, dal Volvo Studio Milano a Made in Corvetto, dall’Armani/Silos al PuntoZero Teatro, dal giardino dell’Associazione IBVA, all’ADI Design Museum, dal Politecnico di Milano ai centri culturali ARCA, mare culturale urbano e Cascina Nascosta. Una vasta mappa di eventi che copre tutta la città. JAZZMI incontrerà cinque Comuni della città Metropolitana con il progetto JAZZMI AROUND ed arriverà in tanti spazi verdi con JAZZMI AROUND – ALL IN GREEN in collaborazione con Forestami.

