NUOVO ALBUM DEI PLAID IN ARRIVO A NOVEMBRE. ASCOLTA IL SINGOLO “C.A.”

A distanza di oltre tre anni dall’uscita di “Polymer”, i Plaid torneranno il prossimo 11 novembre, via Warp, con il loro undicesimo LP, “Feorm Falorx” (pre-order).

“Giocoso e meraviglioso, il loro nuovo disco è generalmente più delicato rispetto all’oscura spigolosità del suo predecessore “Polymer”, ma non è meno profondo e mantiene il melodismo per cui sono amati. È ancora molto ritmico – attraversando hi-hat “Set If Off”, clavicembali digitalizzati, mandolino maciullato, archi a cascata, bassline sgarbate, groove mercuriali e persino un tocco di chitarra goth”, spiega la press-release.

Il primo singolo si chiama “C.A.” e lo potete ascoltare qui sotto.

Il duo elettronico londinese dice del pezzo: “La ballata scheletrica “C.A.”, in arrivo dal Feorm di Falorx, ci spinge in una nebbiosa danza fantasma alle 4 del mattino. I suoi microimpulsi in miniatura hanno il supporto elettrico di Mason Bee e di un coro di plasma falorxiano, che ci guida verso l’alba”.

“Feorm Falorx” Tracklist:

1. Perspex

2. Modenet

3. Wondergan

4. C.A.

5. Cwtchr

6. Nightcrawler feat. Mason Bee

7. Bowl

8. Return To Return

9. Tomason

10. Wide I’s

Photo Credit: Emma Catnip