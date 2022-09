“TROUBLE IN AMERICA” E’ IL NUOVO BRANO DEI WHITE LIES: SARA’ NELL’IMMINENTE EDIZIONE BONUS DEL LORO ULTIMO ALBUM

I White Lies hanno pubblicato oggi un nuovo singolo, “Trouble in America”, un brano inedito contenuto nell’imminente edizione bonus del loro ultimo album, “As I Try Not To Fall Apart“, che uscirà in digitale su [PIAS] venerdì 21 ottobre 2022. L’album è stato originariamente pubblicato nel febbraio di quest’anno.

Accompagnato da un video diretto da Charles Cave, i White Lies hanno parlato di “Trouble In America”…

“Abbiamo rinunciato alle b-sides da anni e ci siamo messi a fare un album con l’unico obiettivo di inserire i 40 minuti di musica più coesi possibile su due lati di un 12″. Sfortunatamente, questo significa che alcuni brani vengono messi da parte all’ultimo. ‘Trouble In America’ è stata la canzone più difficile da lasciare fuori. È stata scritta un paio di giorni dopo “Am I Really Going to Die” e vive nello stesso mondo e con la stessa energia. In questa canzone saltiamo tra la mente di un serial killer e la sua figlia adolescente, buona cristiana, che si rende conto di chi… o cosa sia e sia sempre stato suo padre. “Il mio vecchio sta creando problemi in America! Oh, Signore, toglimi il peso di dosso!”, implora la ragazza su un ritornello alla Todd Rundgren“.

Con 4 canzoni inedite registrate durante le session dell’album, la tracklist dell’edizione bonus è la seguente:

1. Am I Really Going To Die

2. As I Try Not To Fall Apart

3. Breathe

4. I Don’t Want To Go To Mars

5. Step Outside

6. Roll December

7. Ragworm

8. Blue Drift

9. The End

10. There Is No Cure For It

11. Trouble In America*

12. What If We’re Bad Together *

13. Staring At The Sun *

14. Breakdown Days *

credit photo: Charles Cave