VIDEO: EUGENIA POST MERIDIEM

“È proprio la tensione che ci aiuta a focalizzarsi su ciò che stiamo facendo e a compiere le scelte migliori. Ci permette di mettere da parte le nostre preferenze personali e trasmettere alle canzoni ciò di cui hanno bisogno“: è la cantante degli Eugenia Post Meridiem che presenta così il nuovo album, atteso il 18 novembre 2022 per Bronson Recordings, che si intitola “like I need a tension”: un disco che, come dicono le note stampa, veste la sua natura eclettica come un distintivo d’onore. “È come esplorare una giungla”, dice il bassista Matteo Traverso, “Non sai mai cosa dovrai affrontare nel mezzo“.

Accompagnato da un video diretto da Jacopo Luvisotti e Artjon Shahaj, il primo singolo “willpower” mette in luce un gruppo che non teme di sperimentare. Un brano che si fa sinuoso e ritmato, ciondolante e tutt’altro che scontato. La parola più giusta è accattivante, con questi ritmi che ci cambiano sotto gli occhi, l’ingresso dei fiati che danno ancora più vigore al tutto, come se la luce arrivase sempre più a svelare cose che ci sono nascoste all’inizio del brano, ma poi la band gioca ancora a nascondere e mostrare, cambiando le carte in tavola. Ecco come gli EPM parlano del brano: “Questa canzone racconta dell’insorgere di un pensiero prezioso nella mente di un adolescente. Un pensiero che continua a crescere, finché non viene condiviso. Successivamente, inizia a insinuarsi in altre menti, come fosse un’intuizione, un desiderio, una speranza, una paura o un modello a cui guardare. Nelle strofe la musica riflette la crescita di tali pensieri attraverso una progressione di accordi che non si risolve mai, dopodiché il cambiamento dell’armonia nel ritornello produce uno sfondo diverso, proprio come il cambio di mente di cui sopra, e nell’ultimo ritornello la musica si sviluppa come se fosse una una comunione di pensieri“.

“Abbiamo cercato di fare musica pop che non risultasse banale“, conclude Eugenia Fera. “Questa è l’unica idea che ci ha guidato. Tutti abbiamo qualcosa dentro di noi che si rivela attraverso l’arte. Questa è la nostra strada“.

“like I need a tension” fa seguito al primo album “In Her Bones” del 2019.

Foto di Ragù Studio