VILLE VALO: IL POST HIM SI CONCRETIZZA. E’ IN ARRIVO L’ESORDIO SOLISTA “NEON NOIR”

L’ex frontman degli HIM, Ville Valo, ha annunciato i dettagli del suo album di debutto da solista “Neon Noir” (pre-order).

In arrivo il 13 gennaio 2023, “Neon Noir” conterrà i singoli “Loveletting” e “Echolate Your Love”, pubblicati di recente, e i tre brani che compongono l’EP “Gothica Fennica Vol. 1” del 2020: “Run Away From The Sun”, “Salute The Sanguine” e “Saturnine Saturnalia”.

Valo ha dichiarato: “‘Neon Noir’ è una guida sonora passo-passo su come sopravvivere, e forse anche godere, del regno di VV con la sua abbondanza di cose che esplodono nella notte. È una maratona di mascara strappalacrime tra Robert Smith e Ozzy, con un pizzico di speranza“.

Tracklist:

Echolocate Your Love

Run Away From the Sun

Neon Noir

Loveletting

The Foreverlost

Baby Lacrimarium

Salute the Sanguine

In Trenodia

Heartful of Ghosts

Saturnine Saturnalia

Zener Solitaire

Vertigo Eyes

Parlando con Kerrang! del disco, Valo ha detto: “Fare questo album, e farlo nel modo in cui l’ho fatto, mi ha dato la possibilità di riflettere, in un certo senso, o di avere una prospettiva diversa di chi sono o di cosa voglio fare e di cosa ho fatto e di cosa può essere fatto meglio, e così via. Che poi ha finito per portarmi a fare esattamente le stesse cose che facevo prima“.

L’uscita di “Neon Noir” sarà seguita da un lungo tour in Europa e nel Regno Unito: il 2 marzo 2023 ci sarà la tappa milanese all’ Alcatraz.