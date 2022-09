ANDREA LASZLO DE SIMONE: ESCE OGGI A SORPRESA LA NUOVA CANZONE “I NOSTRI GIORNI”

Esce oggi, a sorpresa, per 42 Records “I nostri giorni”, un episodio, una nuova canzone di Andrea Laszlo De Simone. Non è un singolo, non è un preludio a un nuovo lavoro. Non anticipa un nuovo disco, ma chiude un cerchio.

“I nostri giorni” è un brano che nasce tre anni fa, e nel tempo che è passato ha assunto significati diversi, con quello che è successo dal 2020 ad oggi. Perché il tempo altera il contesto e il contesto altera il senso, altera le parole, altera chi le pronuncia e chi le ascolta. Altera le proporzioni con quello che si vive o che si è già vissuto.

“I nostri giorni” è l’altra faccia di “Vivo”. Insieme queste due canzoni celebrano l’esistenza nei suoi aspetti più puri e in certi casi anche tragici.

Il video che accompagna l’uscita nasce da un’idea di Andrea Laszlo De Simone e Donato Sansone, e si veste della splendida regia Enrico Bisi e dello stesso Donato Sansone. Il brano è stato registrato da Andrea e Alessandro “Tato” Filipazzi all’Ecce Homo Studio di Torino, e masterizzato da Simone Squillario.