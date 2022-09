ARRIVA A GENNAIO 2023 L’ATTESO PRIMO LP DEGLI ITALIA 90. “LEISURE ACTIVITIES” è IL NUOVO SINGOLO

Dopo una serie di singoli ed EP, gli Italia 90 annunciano i dettagli del loro atteso debutto sulla lunga distanza, “Living Human Treasure” (pre-order), in uscita il prossimo 20 gennaio via Brace Yourself Records.

Il disco, prodotto da Louis Milbourn, è stato registrato in appena due giorni all’Echo Zoo di Eastbourne.

Il gruppo post-punk londinese spiega: “Abbiamo consapevolmente attinto ad elementi di altri generi, come la new wave, il goth rock, il post-hardcore, il jazz, la jungle e la ranchera che ci hanno ispirato ma che non avevamo incorporato nella nostra musica in precedenza”.

Il loro nuovo singolo si chiama “Leisure Activities” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Gli Italia 90 dicono del brano: “”Leisure Activities” è una risposta alla tendenza di innumerevoli gruppi moderni che si identificano come, o vengono descritti come politici, quando i loro commenti ammontano a poco più che banali descrizioni della vita britannica o a ghignanti caricature di una classe operaia oziosa interamente di loro invenzione. Il fatto che questi gruppi sembrino nutrire molta più ostilità verso le persone apparentemente comuni che descrivono, piuttosto che verso lo stato o le condizioni economiche che le hanno create, la dice lunga”.

“Living Human Treasure” Tracklist:

1. Cut

2. Leisure Activities

3. Magdalene

4. Competition

5. New Factory

6. The MUMSNET Mambo

7. Funny Bones

8. Golgotha

9. Does He Dream?

10. Tales From Beyond

11. Harmony