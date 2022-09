E’ IN ARRIVO IL DOCUMENTARIO SU SINéAD O’CONNOR: ECCO IL TRAILER DI “NOTHING COMPARES”

Il documentario su Sinéad O’Connor “Nothing Compares” è stato presentato in anteprima al Sundance a gennaio e al Tribeca Film Festival a giugno. Ora la sua uscita ufficiale è prevista per il 30 settembre via Showtime e l’applicazione di streaming ‘Showtime Anytime’.

Ecco la sinossi ufficiale: “Diretto da Kathryn Ferguson (Taking the Waters, Space to Be), NOTHING COMPARES ripercorre la fenomenale ascesa di Sinéad O’Connor alla fama mondiale ed esamina il modo in cui ha usato la sua voce all’apice della celebrità, prima che la sua personalità iconoclasta la portasse all’esilio dal mainstream pop. Concentrandosi sulle parole e sulle azioni profetiche della O’Connor dal 1987 al 1993, il film presenta un ritratto autorevole e riccamente cinematografico di questa impavida pioniera attraverso una lente femminista contemporanea“.

Il documentario d’archivio presenta video musicali ed esibizioni di concerti, oltre a filmati inediti di questo periodo. Punto centrale è un’intervista inedita con la stessa O’Connor, che riflette sugli eventi con le sue parole da una prospettiva attuale. Interviste intime e di prima mano con i collaboratori arricchiscono il tutto, con ulteriori approfondimenti da parte di artisti, musicisti e commentatori sociali contemporanei che introducono temi più ampi della storia irlandese, della politica e dell’attivismo globale, riflettendo al contempo sulla maestria, l’impatto e l’eredità della O’Connor.

È stato appena pubblicato il trailer di “Nothing Compares”, che include alcune delle nuove interviste, oltre a rari spezzoni di performance e altro ancora.