Emanuele Coggiola è stato per molto tempo il batterista dei Luciferme, solidissima realtà fiorentina che tra fine anni novanta e inizio millennio ha pubblicato dischi pregevoli (la loro partecipazione a Sanremo con “Il Soffio” resta una delle esibizioni più intense degli ultimi decenni) camminando sulle orme di Litfiba e Diaframma in un mondo che sembrava aver sempre meno spazio per il rock. Chiusa quell’esperienza Coggiola si è dedicato alla carriera solista, oltre a produrre e collaborare il più possibile.

“Dopo La Pioggia” è stato composto a quattro mani con Francesco Milo, scrittore e editor di Giunti, un album passionale e sofferto che ripercorre con dolcezza e onestà i mille traumi della fine di una storia d’amore, tra rimpianti e ricordi che con inesorabile lentezza lasciano il posto a nuove emozioni e a una ritrovata serenità. Un processo lento cristallizzato dal cuore che batte sul sito internet di Coggiola, con tanto di countdown che ha accompagnato fino alla data d’uscita del disco.

Il riferimento principale è il cantautorato classico ma c’è molto di più in questi quattordici brani che alle chitarre acustiche ed elettriche, a basso, batteria e tastiere affiancano sintetizzatori, mandolino, E Bow, bouzouki, organo, ukulele senza rinunciare a derive orchestrali se serve, in “Lento Respirare” ad esempio. Curatissimi i testi e decisamente convincente la scelta di affiancare più volte alla voce di Coggiola una controparte femminile – Francesca Torre in “Nudo e Fragile”, Margherita Zavelle in “Imprudenti Bisogni” – in una sorta di dialogo che trascina la narrazione fino allo stoico finale.

Presentato come un concept album sull’elaborazione del lutto sentimentale, “Dopo La Pioggia” coglie nel segno con misura e attenzione, percorrendo quei “vicoli del cuore” che sono spesso poco illuminati ma dove invariabilmente si trovano le storie e le melodie migliori. Un disco per chi ha ancora voglia di rincorrere attimi fugaci cercando nuove speranze in attesa che sia “libero il cuore di mostrarsi ancora”.