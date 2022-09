Father John Misty ha pubblicato un EP esclusivo per Spotify, “Live At Electric Lady”, registrato nel famoso studio di New York nel maggio 2022. L’EP include versioni di brani tratti dal suo ultimo album “Chloe and The Next 20th Century“, oltre a una cover di “I Believe (When I Fall In Love It Will Be Forever)” di Stevie Wonder.

All’inizio del 2023 Father John Misty si recherà da solo in Europa e nel Regno Unito. Al momento non sono previste date italiane, purtroppo.