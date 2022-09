GLI EASY LIFE TORNANO IN ITALIA A MARZO 2023

Dopo il loro passaggio a giugno al La Prima Estate Festival di Lido di Camaiore (LU), gli Easy Life ritorneranno in Italia anche il prossimo anno.

Il loro primo LP, “Life’s Beach”, uscito a marzo dello scorso anno via Island, ha ottenuto ottimi riscontri in giro per l’Europa e tra poco la band indie-pop di Leicester pubblicherà il suo successore, “Maybe In Another Life…”, in arrivo il prossimo 7 ottobre.

Un solo appuntamento con loro nel nostro paese previsto per mercoledì 15 marzo 2023 ai Magazzini Generali di Milano.

I biglietti, di cui non conosciamo ancora il costo, saranno disponibili a breve su ‘Ticketone.it’.