LA SKEP WAX RISTAMPERA’ TUTTI GLI ALBUM DEI SEMINALI HEAVENLY CHE A MAGGIO 2023 TORNERANNO ANCHE ONSTAGE!

Gli Heavenly hanno pubblicato quattro album nei primi anni Novanta. La notizia favolosa è che la Skep Wax ristamperà tutti e quattro gli album nell’arco di due anni. I dischi includeranno anche un libretto con testi e nuove note di copertina dei membri della band.

Il 20 maggio 2023, inoltre, la band terrà un concerto unico alla Bush Hall di Londra. Il primo da 28 anni! Rob, Pete, Cathy e Amelia saranno affiancati dall’amico Ian Button alla batteria.

Si comincia con il classico “Heavenly vs Satan”, uscito nel 1991 via Sarah Records. La ristampa Skep Wax di “Heavenly vs Satan” include i primi due singoli dei Heavenly per Sarah Records: “I Fell In Love Last Night/Over And Over” e “Our Love Is Heavenly/Wrap My Arms Around Him”.

I Heavenly sono stati tra i pionieri dell’indiepop. Formati dalle ceneri dei Talulah Gosh a Oxford nel 1989, hanno mantenuto la loro energia e attitudine e l’hanno usata per alimentare melodie pop orecchiabili e contagiose. L’influenza dei gruppi femminili degli anni ’60 è sempre stata presenter: questo era girl-pop, con le ragazze al comando. Amati da molti, etichettati come “twee” da alcuni, i Heavenly ignorarono l’ambiente sempre più maschilista della scena britannica contemporanea e forgiarono un percorso separato, insieme ad altri gruppi dell’etichetta Sarah Records. In seguito, dopo aver pubblicato i loro album in co-release con la K Records di Olympia, i Heavenly fecero un tour negli Stati Uniti, frequentando gruppi dell’embrionale scena riot grrrl. I Heavenly subirono una tragica fine quando il batterista Mathew Fletcher si tolse la vita nel 1996. Dopo un anno di pausa, il gruppo si riformò con il nome di Marine Research, che ebbe vita breve, prima di prendere strade diverse dal punto di vista musicale. Amelia Fletcher e Rob Pursey suonano attualmente nei The Catenary Wires e negli Swansea Sound. Peter Momtchiloff suona nei Would-Be-Goods e nei Tufthunter.

Il primo album “Heavenly vs Satan” sarà ripubblicato nel novembre 2022, “Le Jardin de Heavenly” seguirà all’inizio dell’estate 2023, “The Decline and Fall of Heavenly” e “Operation Heavenly” arriveranno nel 2024. Insieme a ciascun album saranno messe in vendita anche magliette in edizione speciale.