TRACK: LITTLE PIECES OF MARMELADE Canzone 10

Arriva il nuovo brano dei Little Pieces Of Marmelade, “Canzone 10”, secondo singolo tratto dal nuovo album “Ologenesi”, la cui uscita è prevista il 7 ottobre per Vertigo/Believe e prodotto da Manuel Agnelli.

«“Ruote e fango nel blues”: inizia così “Canzone 10”, un richiamo all’infanzia rievocato dall’immagine delle ruote della bicicletta che usavamo da bambini e che viene unito alla musica, che poi è la nostra vita. È come rievocare un rituale: andare nel fango e cadere nel blu. Nel blues. Continua poi “Non eri con noi nei nostri vecchi trip” è un po’ come volerci ricongiungere al percorso che abbiamo fatto per arrivare qui» commentano i LPOM.

“Canzone 7”, primo singolo, era sporca al punto giusto, abrasiva eppure anche lasciva a modo suo, una specie di scheggia impazzita sulla strada segnata da eroi come QOTSA o Black Keys. Ora “Canzone 10” a me sembra buttare nella mischia anche una specie di componente lisergicamente beatlesiana, prendetemi per pazzo, ma io ci sento anche questo. Un blues dolente che poi si sporca a dovere, per diventare tanto disperato e rabbioso, quanto ipnotico senza però smettere di essere dannatamente tagliente, prima di farci ripiombare in un sonno malato.

Occhio che i ragazzi sono in tour:

21 ottobre, NEW AGE CLUB – Treviso

22 ottobre, MAMAMIA – Senigallia (AN)

23 ottobre, LOCOMOTIV CLUB – Bologna

3 novembre, HIROSHIMA MON AMOUR – Torino

4 novembre, VIPER THEATER – Firenze

5 novembre, LARGO VENUE – Roma

12 novembre, VIBRA CLUB – Modena

I biglietti sono disponibili in prevendita al seguente link: http://bit.ly/LPOM-Tour2022.

