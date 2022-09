GLI A-HA SVELANO IL NUOVO SINGOLO: ASCOLTA LA DELICATA “YOU HAVE WHAT IT TAKES”

GLI A-HA SVELANO IL NUOVO SINGOLO: ASCOLTA LA DELICATA “YOU HAVE WHAT IT TAKES”

Due indizzi non faranno una prova, certo, però ci lasciano almeno intendere che il nuovo album degli A-ha potrebbe davvero essere molto, molto valido. “You Have What It Takes”, nuovo assaggio da “True North”, atteso il 21 ottobre, è ballata morbida e suggestiva, delicatamente arrangiata e ricca di fascino magico e avvolgente, con questo bel crescendo che emoziona l’ascoltatore.

Siamo decisamente lontani dal synth-pop che qualcuno potrebbe accostare alla band, ma i fan del gruppo norvegese, in realtà, sono abituati alle mille facce di una band che è sempre stata capace di rinnovarsi, ma sopratutto sempre stata pronta a dispensare melodie e ottimi brani.

Photo: Jamesbond raul, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons