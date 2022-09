I FOO FIGHTERS ANNUNCIANO “THE ESSENTIAL”, IN USCITA A FINE OTTOBRE

Dopo il concerto tributo al loro compianto batterista Taylor Hawkins allo stadio di Wembley a Londra dello scorso 3 settembre (un altro si terrà al Kia Forum di Los Angeles martedì 27 settembre), i Foo Fighters annunciano una nuova raccolta.

Il disco, che si chiamerà “The Essential Foo Fighters” (pre-order), vedrà la luce il prossimo 28 ottobre via Legacy Recordings.

L’album, il loro secondo Best Of dopo “Greatest Hits” del 2009, conterrà brani come “My Hero,” “Best of You,” “Learn To Fly” ed “Everlong.”

“The Essential Foo Fighters” Tracklist:

1. Everlong

2. Making A Fire

3. Times Like These

4. Rope

5. Monkey Wrench

6. My Hero

7. Cold Day In The Sun

8. Big Me

9. Long Road To Ruin

10. Shame Shame

11. Best Of You

12. All My Life

13. The Pretender

14. This Is A Call

15. Waiting On A War

16. Walk

17. Learn To Fly

18. The Sky Is A Neighborhood

19. Breakout

20. These Days

21. Everlong (Acoustic)

Photo Credit: Danny Clinch