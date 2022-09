TRACK: GIULIO FAGIOLINI

Lorenzo Fagiolini, già attivo con la band Liv Charcot, ha iniziato a pubblicare materiale solista a partire dal 2017 con il suo album d’esordio “Dietro A Un Vetro”, realizzato dalla label giapponese Home Normal.

Dopo la collaborazione con Dalo e la pubblicazione, via La Clinica Dischi, dell’album “Ibrido” (2018), all’inizio del 2021 ha pubblicato un nuovo EP, “Diamond”.

Ora il musicista di stanza a Firenze sta per realizzare un’altra prova sulla breve distanza, “Sail The Skies”, in uscita il prossimo 23 settembre via Believe.

Il nuovo singolo si chiama “Crater(e)” e lo potete ascoltare qui sotto: si tratta di una traccia strumentale in cui il compositore italiano sa regalare forti momenti emotivi attraverso il suono del suo piano. Puro relax e piacere!

Giulio Fagiolini: Soundcloud