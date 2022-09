“HEAVY IS THE OCEAN” è IL SECONDO SINGOLO DAL NUOVO LP DEI BUSH

Il prossimo 7 ottobre, a poco più di due anni di distanza da “The Kingdom”, i Bush torneranno, via BMG, con il loro nono LP, “The Art Of Survival”, prodotto da Erik Ron (Panic! At The Disco, Godsmack).

Parlando del nuovo album il frontman Gavin Rossdale spiega: “Invece di essere luttuoso o autocommiserativo, questo disco parla delle storie di successo della sopravvivenza dell’umanità contro le avversità. Le persone trovano un modo per andare avanti. Ovviamente tutti abbiamo sofferto in varia misura. Penso che la natura della vita sia l’arte della sopravvivenza. Ognuno di noi viene messo alla prova in continuazione, ma troviamo un modo. Nella memoria recente, abbiamo fatto passi da gigante e dimostrato una grande capacità di recupero di fronte alla guerra, a infiniti casi di razzismo, alla politica di genere, a una pandemia e a un melting pot di ciò che abbiamo vissuto. Per me, ‘The Art of Survival’ racchiude tutto questo“.

Dopo “More Than Machines”, condiviso qualche settimana fa, ora è la volta di “Heavy Is The Ocean”, che potete ascoltare qui sotto.

Il musicista londinese dice del nuovo pezzo: “Dà davvero il tono e la gravità dell’album. Amo la potenza dell’oceano. Mi ipnotizza. Nutre la tua anima. La canzone utilizza l’immaginario che amo. Questa canzone rappresenta sicuramente “The Art of Survival””.

Photo Credit: Foto: Fred Gasch