EDDIE VEDDER DEI PEARL JAM SI E’ UNITO A NEIL FINN DEI CROWDED HOUSE: ECCOLI SUONARE “WORLD WHERE YOU LIVE”

Eddie Vedder dei Pearl Jam si è unito a Neil Finn dei Crowded House sul palco durante lo spettacolo a Louisville, questo fine settimana, per suonare “World Where You Live”.

Finn e suo figlio Liam si sono esibiti sabato (17 settembre) al Bourbon & Beyond festival di Louisville, Kentucky, e sono stati raggiunti da Vedder e dal chitarrista dei Pearl Jam (ed ex membro dei Red Hot Chili Peppers) Josh Klinghoffer per le due canzoni finali.

Il mini set di due canzoni si è aperto con “World Where You Live” dei Crowded House, prima di eseguire una cover di “I’m With You” degli Split Enz.

Prima del secondo brano, Finn ha detto a Vedder che è stata la prima canzone che hanno cantato insieme, durante uno spettacolo in Nuova Zelanda. Vedder ha risposto: “No, ho cantato questa canzone con te quando avevo 13 anni. Era molto prima che la suonassimo dal vivo“.