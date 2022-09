“PER QUESTO EP SONO STATO INFLUENZATA DA MOLTI STILI POP DIVERSI.” MUNA ILEIWAT CI RACCONTA “TWENTY-SEVEN”

Muna Ileiwat è una musicista indie-pop nativa del New Jersey, ma originaria di Curaçao, piccola isola del Sud America. Trasferitasi in Europa già da alcuni anni, Muna abita ora a Londra e da poche settimane ha pubblicato, via Fear Of Missing Out Records, il suo gradevole EP d’esordio, “Twenty-Seven”. Noi di Indieforbunnies abbiamo approfittato di questa sua prima release per contattarla via e-mail e farci raccontare maggiori dettagli sulla sua musica. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao Muna, come stai? Il tuo EP di debutto è uscito da poco: come ti senti? Quali sono le tue aspettative?

Sì, il mio EP è uscito! Un senso di sollievo, a dire il vero. È stato un lavoro molto duro. Sono anche molto felice di averlo pubblicato. È così bello poter finalmente condividere queste canzoni con la gente e sentire come risuonano.

Sei nata nel New Jersey e cresciuta nei Paesi Bassi: quando ti si è trasferita a Londra? Perché hai scelto di trasferirti nel Regno Unito?

Mi sono trasferita nel Regno Unito per l’università. Volevo rimanere in Europa, quindi Londra mi è sembrata la scelta giusta per la musica. Avevo vissuto a Londra per alcuni anni quando ero giovane, prima di trasferirmi nei Paesi Bassi, quindi non era un territorio completamente sconosciuto.

Il video del tuo recente singolo “Twenty-Seven” è stato girato nella casa di tua nonna a Curaçao, il luogo da cui proviene la tua famiglia: cosa significa per te? Quest’isola ha influenzato in qualche modo la sua musica?

Quel video mi sta molto a cuore. La casa di mia nonna è un luogo davvero speciale. Era da un po’ che volevo immortalare questo spazio e la collaborazione con Guy (Gotto) mi è sembrata l’occasione perfetta. Ha fatto un lavoro straordinario per catturare la sua essenza. C’è così tanta storia in quella casa. È il luogo in cui è cresciuta mia madre. Io e i miei fratelli abbiamo trascorso lì gran parte della nostra infanzia, quindi c’è anche una parte di me che è cresciuta lì. Ho dei ricordi così vividi di quel periodo. Curaçao è una parte della mia identità, quindi in questo senso credo che influenzi la musica che faccio, semplicemente perché è una parte di ciò che sono e delle mie esperienze.

Il tuo EP si chiama anche “Twenty-Seven”: c’è un significato particolare dietro di esso?

È un titolo piuttosto letterale. I 27 anni sono stati un anno turbolento per me. Stavo sperimentando un sacco di timore esistenziale che non riuscivo a collocare. Sembrava che la mia unica valvola di sfogo in quel momento fosse quella di versare il mio cuore a chiunque volesse ascoltarmi. Quell’anno mi sono aperta in molti modi. Ho scritto queste canzoni in quel periodo. Dopo aver registrato l’EP, mi ci è voluto un po’ per capire come intitolarlo. “Twenty-Seven” mi sembrava il più appropriato. Quel periodo della mia vita era il tema di fondo che collegava queste canzoni.

Quali sono state le tue influenze musicali più importanti? L’etichetta indie-pop dovrebbe essere adatta alla sua musica?

Le mie influenze musicali cambiano a seconda di ciò che ascolto o delle esperienze che sto vivendo. Per questo EP sono stato influenzata da molti stili pop diversi e ho abbracciato questo aspetto sonoro più di quanto avessi fatto in passato. Credo che il termine “indie-pop” sia abbastanza adatto alla mia musica. Quando ho iniziato a fare musica non riuscivo a trovare un suono che mi rappresentasse. Mi sono allontanata dal pop e da questo termine perché mi sembrava poco carino, ma poi ho iniziato a capire che molta della musica che amo e che sono cresciuta ascoltando è pop. Una volta che ho iniziato ad abbracciarlo, le cose sono andate al loro posto. L’indie è la cosa più naturale per me in termini di presentazione di me stessa e dei modi in cui creo.

Di cosa parlano i tuoi testi? Sono personali? Da dove hai tratto ispirazione per scriverli?

I miei testi sono introspettivi e personali. Sono una persona incredibilmente nostalgica, quindi la mia musica rivisita spesso questo tema. Mi piace scrivere testi onesti e un po’ schietti. Penso che possa essere un confronto, ma non tendo a nascondermi dietro le metafore. Mi piace anche incorporare un elemento di umorismo nelle mie canzoni. È divertente sentire le persone ridacchiare quando suono certe canzoni dal vivo e colgono un testo che risuona con loro o che gli piace. Mi piace attingere a questo lato giocoso della creazione. Tendo a trovare ispirazione anche al di fuori della musica. Ho avuto la fortuna di avere molto più spazio mentale durante la pandemia e ho potuto riflettere e guardare dentro di me. Ho potuto così incanalare questa crescita personale in questo EP.

Tutti e quattro i brani dell’EP hanno un’atmosfera riflessiva e rilassata: è stata una cosa intenzionale?

Non necessariamente intenzionale. Penso che sia il mio tocco indie sul pop!

Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Porterai in tour l’EP? È già previsto un album di debutto?

Ho in programma due spettacoli dal vivo: quello di lancio dell’EP il 5 settembre al Shacklewell Arms e un altro il 9 settembre al Cavendish Arms. Entrambi sono spettacoli londinesi. Quest’anno ho registrato un paio di nuove canzoni, quindi probabilmente l’anno prossimo pubblicherò un altro EP. Al momento non è previsto alcun album di debutto. Non sono ancora sicura di essere pronta a registrarne uno, ma chissà, magari nel prossimo futuro!

Un’ultima domanda: puoi scegliere una delle tue canzoni come colonna sonora di questa intervista? Grazie mille.

Deve essere la title track, “Twenty-Seven”.

Photo Credit: Guy Gotto