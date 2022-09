Ritorno gradito quello di Santi White in arte Santigold sei anni dopo l’acclamato “99¢”, con un album registrato tra un lockdown e l’altro mentre cercava di conciliare i ruoli di madre e artista. Dieci brani in poco più di mezz’ora nati tra le foreste canadesi in un momento di inedita solitudine e perfezionati con l’aiuto di un gruppo di autori e produttori più nutrito del solito: l’ex Vampire Weekend Rostam Batmanglij, Boys Noize, Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs, Illangelo, Ryan Olson, Lido, Aaron Jerome / SBTRKT giusto per citarne alcuni.

Un quarto disco decisamente eclettico che esce per la Little Jerk Records, etichetta fondata dalla White, in grado di spaziare tra rap, pop, ritmo e melodia alla ricerca del beat migliore. Saper cambiare, adattarsi è sempre stato uno dei pregi di Santigold: con “Spirituals” crea il suo personalissimo alfabeto di lotta e resilienza personale oltre che collettiva. Il falsetto di “My Horror” punge a dovere anche grazie alle sapienti mani di Batmanglij e Boys Noize mentre “Nothing” è terreno di caccia di quel Carlo Montagnese / Illangelo storico collaboratore di the Weeknd che per Santi White confeziona tre minuti di sinuoso pop elettronico.

“High Priestess” è il singolo più ascoltato, trascinante, ritmato, vivace studiato per far muovere e pensare almeno quanto “Ushers of the New World” che insieme a “Shake” è la quota dub / reggae del disco. L’anima più oscura di “Spirituals” emerge tra le note di “Witness” con tanto di sample del gruppo canadese 54 – 40. Se parliamo di melodia pura impossibile non citare la drammatica “The Lasty” mentre “No Paradise” vede la partecipazione di Richard Isong / P2J già collaboratore di Beyoncé, Stormzy, FKA Twigs e Doja Cat. Il finale è tutto per un altro dei singoli, “Ain’t Ready” un vero “canto di battaglia” come Santigold l’ha definito e per la movimentata “Fall First”. Nessuna rivoluzione ma la gran sacerdotessa riesce ancora una volta a restare al passo coi tempi, nulla da dire.

