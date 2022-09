THE TALLEST MAN ON EARTH: ALBUM DI COVER IN ARRIVO E DATA ITALIANA AD APRILE 2023

The Tallest Man On Earth – il progetto del musicista svedese Kristian Matsson – annuncia “Too Late For Edelweiss”, un album di nuove cover in uscita venerdì 23 settembre su ANTI- e pubblica la cover di “Lost Highway” di Hank Williams. Con “Too Late for Edelweiss”, Matsson mette insieme una raccolta di registrazioni casalinghe effettuate tra la Svezia e il North Carolina, catturate dopo un tour di 39 date con ancora l’adrenalina che gli scorre nelle vene.

Le belle notizie però non sono finite, infatti The Tallest Man On Earth sarà in Italia ad aprile, per l’esattezza sabato 29 aprile 2023 al Fabrique di Milano

Biglietti disponibili su Ticketmaster e Ticketone dalle ore 10 di venerdì 23 settembre 2022

FB Official Event: THE TALLEST MAN ON EARTH a Milano | Fabrique